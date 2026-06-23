Москва23 июн Вести.Переход на новую систему электронных перевозочных документов поможет обелить российскую экономику. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

Безусловно, надо переходить на новую систему. Она более прозрачная, в том числе экономику обеляет, помогает обелять экономику сказал глава государства

Президент добавил, что так и нужно в этом отношении действовать.

Кроме того, Путин поддержал идею не вводить штрафы при переходе на новую систему. Согласно предложению, до 1 марта 2027 года водители не будут штрафовать за наличие только бумажного удостоверения на грузоперевозку.

Ранее Путин заявил, что Запад не замечает интересов России.