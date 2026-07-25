Москва25 июлВести.Беспилотные грузоперевозки планируется внедрять на разных международных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин на полях форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
В мае запущена первая линия беспилотного автомобильного грузового сообщения Москва - Астана. В будущем такие перевозки планируется осуществлять и по другим международным маршрутамподчеркнул глава государства
По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, уже к 2035 году четверть российской логистики будет обеспечиваться за счет беспилотных грузовиков. На "Камазе" уже готовятся к их производству - предприятие планирует запустить полностью беспилотный режим эксплуатации грузовиков в 2028 году.