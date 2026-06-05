Минтранс сообщил о запуске тестовых беспилотных грузовиков на трассе М-4 "Дон" Глава Минтранса Никитин: беспилотные грузовики тестируются на трассе М-4 "Дон"

Москва5 июн Вести.На федеральной трассе М-4 "Дон" начались активные испытания автономных грузовых автомобилей. Об этом сообщил глава Министерства транспорта России Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно информации министра, в настоящее время по данному маршруту курсируют 11 беспилотных грузовых машин. Глава ведомства пояснил, что выбор трассы "Дон" связан с ее структурной сложностью, так как она включает в себя чередующиеся платные и бесплатные участки.

Никитин уточнил, что оперативный контроль за перемещением транспорта ведется через систему идентификации беспилотников на платформе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая подтверждает нахождение указанного числа грузовиков на линии в текущий момент.

Руководитель Минтранса отметил, что общее количество подобных грузовиков в России уже перешагнуло отметку в сто единиц и на данный момент приближается к двумстам.

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовые автомобили с сентября 2024 года перевезли более миллиона кубометров груза.