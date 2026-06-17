Москва17 июнВести.Четверть российской логистики к 2035 году будет обеспечиваться за счет беспилотных грузовиков, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, слова которого приводит ТАСС.
По его оценке, к 2035 г. беспилотный грузовой флот составит десятки тысяч единиц.
Это сделает 25% логистики страны беспилотнойсказал Никитин на правительственном часе в Совете Федерации
Ранее министр рассказывал, что при встрече с беспилотным грузовиком другие водители "тестируют технологию", пытаясь, например, подрезать эти машины, которые тем не менее справляются с маневрами.
В июне прошлого года Роман Старовойт, занимавший тогда пост главы Минтранса, рассказывал, что с момента запуска движения беспилотных грузовиков в сентябре 2024 года они перевезли более миллиона кубометров грузов.