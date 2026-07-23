На " Камазе" назвали сроки запуска грузовиков без водителей "Камаз" планирует запуск беспилотных грузовиков в 2028 году

Москва23 июл Вести.ПАО "Камаз" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует запустить полностью беспилотный режим эксплуатации грузовиков через два года, сообщил ТАСС главный конструктор инновационных автомобилей предприятия Сергей Назаренко.

Работа идет, и мы движемся к тому моменту, когда сможем уверенно говорить о том, что машина отрабатывает весь маршрут, в 99,99% случаях, без необходимости вмешательства. Мы ставим себе целью в 2028 году начать заезды таких машин без водителей в кабине сказал он

Назаренко уточнил, что сейчас движение беспилотного грузовика в дистанционном режиме контролирует оператор-логист. Он (при наличии устойчивой связи) может временно вмешиваться в работу систем, в том числе управлять транспортным средством при помощи видеокамеры.

При этом конструктор отметил, что такое вмешательство носит эпизодический характер и допускается лишь для разрешения отдельных сложных ситуаций.

Кроме того, он допустил расширение географии перевозок беспилотными "Камазами" в рамках СНГ, однако указал, что пока для этого нет подготовленной инфраструктуры.