Москва14 маяВести.Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов в комментарии ИС "Вести" не исключил создание в будущем беспилотного автомобиля.
Конечно, почему бы нет. Весь мир двигается к беспилотности, и уже, несмотря на то, что АвтоВАЗ традиционно представляет автомобили в B-классе (класс компактных автомобилей), но тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS (система помощи водителю в управлении транспортным средством) уже присутствуют даже в наших не то что завтрашних, а сегодняшних планахзаявил он
Ранее в АвтоВАЗе сообщили о возобновлении работы после майского единого корпоративного отпуска. В первые дни месяца, с 1 по 13 мая, на заводе велись работы по установке нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut.