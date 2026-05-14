Москва14 мая Вести.Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов в комментарии ИС "Вести" не исключил создание в будущем беспилотного автомобиля.

Конечно, почему бы нет. Весь мир двигается к беспилотности, и уже, несмотря на то, что АвтоВАЗ традиционно представляет автомобили в B-классе (класс компактных автомобилей), но тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS (система помощи водителю в управлении транспортным средством) уже присутствуют даже в наших не то что завтрашних, а сегодняшних планах