Чемезов рассказал о новом кроссовере Lada Azimut Чемезов: кроссовер Lada Azimut улучшит отношение к отечественному автопрому

Москва7 мая Вести.Новый кроссовер Lada Azimut улучшит отношение потребителей к российскому автопрому. Такое мнение высказал глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Чемезова, в год компания "АвтоВАЗ" будет выпускать 70 тысяч таких автомобилей.

Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону сказал глава Ростеха

Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал, что выпуск автомобилей Lada Azimut запланирован на третий квартал 2026 года. В апреле кроссовер представили на Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте.