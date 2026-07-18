АвтоВАЗ намерен создать прототип гибридного кроссовера Lada Azimut в этом году В АвтоВАЗе сообщили о планах по созданию гибридного кроссовера Lada Azimut

Москва18 июл Вести.АвтоВАЗ намерен в этом году создать прототип кроссовера Lada Azimut с гибридным двигателем и начать его испытания. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

По его словам, мощность гибридного кроссовера должна будет достигать 500 лошадиных сил.

Идея гибридного автомобиля на базе автомобиля Azimut – это уже не только идея. И я не исключаю того, что уже в этом году прототип такого автомобиля мы создадим и начнем его испытывать. А по итогу этих испытаний, по итогу оценки его ценовых, стоимостных характеристик, примем уже окончательное решение о его дальнейшей судьбе рассказал он

Также Соколов сообщал, что массовое производство нового кроссовера Lada Azimut начнется осенью этого года.