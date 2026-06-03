АвтоВАЗ планирует расширение программы подписки на другие модели Глава АвтоВАЗа Соколов: хотим расширить модельный ряд для подписки

Москва3 июн Вести.АвтоВАЗ готов к расширению программы подписки на автомобили Lada, включив в нее новые модели помимо Lada Vesta. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава компании Максим Соколов.

По его словам, у корпоративных и частных клиентов есть спрос.

Мы думаем над тем, что, может быть, даже расширить модельный ряд в рамках этой подписки отметил Соколов

Речь идет, например, о Lada Vesta. Кроме того, глава АвтоВАЗа не исключил распространения подписки на новый кроссовер Lada Azimut и Lada Iskra.

Глава компании также подчеркнул, что АвтоВАЗ ориентируется на рынок.

И если такой запрос есть, мы сделаем все возможное, чтобы его удовлетворить добавил Соколов

Ранее пресс-служба АвтоВАЗа назвала дату презентации обновленной "Нивы". Lada Niva Legend будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме-2026.