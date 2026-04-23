АвтоВАЗ запустил программу подписки на автомобили Lada

Москва23 апр Вести.АО "АвтоВАЗ" объявило о запуске сервиса долгосрочной аренды (подписки) на автомобили Lada с фиксированным ежемесячным платежом – "Lada Легко".

На первом этапе покупателям будет доступен автомобиль Lada Vesta с двигателем 1,6 л. Ежемесячный платеж составит примерно 44 тысячи рублей.

В подписку входит бесплатное ТО в сервисах компании, а также замена шин и их хранение.

По истечении 12 месяцев водитель должен вернуть авто в салон без технических неисправностей с учетом износа. Ежегодный пробег составляет 30 тысяч километров.

При этом выкупить автомобиль в собственность будет нельзя.

