Москва23 апрВести.АО "АвтоВАЗ" объявило о запуске сервиса долгосрочной аренды (подписки) на автомобили Lada с фиксированным ежемесячным платежом – "Lada Легко".
На первом этапе покупателям будет доступен автомобиль Lada Vesta с двигателем 1,6 л. Ежемесячный платеж составит примерно 44 тысячи рублей.
В подписку входит бесплатное ТО в сервисах компании, а также замена шин и их хранение.
По истечении 12 месяцев водитель должен вернуть авто в салон без технических неисправностей с учетом износа. Ежегодный пробег составляет 30 тысяч километров.
При этом выкупить автомобиль в собственность будет нельзя.
