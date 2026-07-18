Москва18 июл Вести.Массовое производство кроссовера Lada Azimut начнется осенью этого года. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

По его словам, сборочная линия Lada Azimut прошла глубокую модернизацию ради производства нового кроссовера. На заводе установили несколько парков промышленных роботов, на что потребовалось около 20 миллиардов рублей инвестиций.

Мы готовились к этому три года. Кроссоверы АвтоВАЗ еще не выпускал в этом тысячелетии. Это, конечно, длительный период, и вот сейчас он практически полностью завершен. Если Azimut будет востребован и продаваться со второго, с третьего года примерно в объеме 30 тысяч, как сегодня продается Vesta, то он уверенно войдет в десятку самых продаваемых автомобилей на нашем российском рынке сообщил Соколов

Также он отметил, что для нового кроссовера АвтоВАЗ разработает новый двигатель.

Это двигатель мощностью 135 лошадиных сил, объемом 1,8 литра. В следующем году Azimut получит и турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, автоматическую коробку передач. И, таким образом, будет три варианта силовой установки уточнил Соколов

Ранее президент АвтоВАЗа заявил, что цена на автомобиль Lada Azimut будет конкурентной, а станет известна она в самый последний момент.