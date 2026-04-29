Москва29 апрВести.АвтоВАЗ направит на модернизацию производства более 530 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе компании.
Деньги потратят на установку нового оборудования, которое будет использовано при запуске производства кроссовера Lada Azimut и модернизации линии сборки Lada Niva.
Работы запланированы на период от 1 до 13 мая текущего года.
Новое оборудование появится в нескольких цехах: окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Кроме того, запланированы пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве.
Всего планируется выполнить свыше 15 тыс. работ суммарной емкостью 110 тыс. человеко-днейотмечается в сообщении
Все работы планируется завершить к 18 мая. Уже с 14 мая начнется постепенный запуск линий, не затронутых модернизацией в текущем году. Подчеркивается, что находящиеся в корпоративном отпуске сотрудники будут получать зарплату в полном объеме.