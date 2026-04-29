АвтоВАЗ начал масштабную модернизацию производства для Lada Azimut и Niva

АвтоВАЗ направит более 500 млн рублей на модернизацию производства АвтоВАЗ начал масштабную модернизацию производства для Lada Azimut и Niva

Москва29 апр Вести.АвтоВАЗ направит на модернизацию производства более 530 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе компании.

Деньги потратят на установку нового оборудования, которое будет использовано при запуске производства кроссовера Lada Azimut и модернизации линии сборки Lada Niva.

Работы запланированы на период от 1 до 13 мая текущего года.

Новое оборудование появится в нескольких цехах: окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Кроме того, запланированы пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве.

Всего планируется выполнить свыше 15 тыс. работ суммарной емкостью 110 тыс. человеко-дней отмечается в сообщении

Все работы планируется завершить к 18 мая. Уже с 14 мая начнется постепенный запуск линий, не затронутых модернизацией в текущем году. Подчеркивается, что находящиеся в корпоративном отпуске сотрудники будут получать зарплату в полном объеме.