Конвейерное производство Lada Azimut стартует в третьем квартале 2026 года В третьем квартале 2026 года стартует конвейерное производство Lada Azimut

Москва3 июн Вести.АвтоВАЗ начнет конвейерное производство нового флагманского кроссовера Lada Azimut в третьем квартале 2026 года. Об этом президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Старт продаж нового автомобиля запланирован в четвертом квартале этого года, подчеркнул Соколов.

В третьем квартале, мы подтверждаем, что мы начнем конвейерное промышленное производство этой модели. Продажи стартуют, как правило, чуть позже, но тоже в этом году, в четвертом квартале, в дилерских центрах, в первую очередь, как обычно, наших столиц, а потом и по всей стране уже появятся счастливые обладатели этого нового флагманского продукта, продукта кроссовера, которого тоже не было в истории нашего бренда, наверное, с начала 21 века сообщил он

Также Соколов сообщил, что АвтоВАЗ планирует выйти со своей продукцией на рынки 25 стран.