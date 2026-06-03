Москва3 июн Вести.АвтоВАЗ планирует выйти на рынки 25 стран. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель компании Максим Соколов.

По его словам, как и прежде, основными для компании будут рынки СНГ.

Мы рассчитываем, что мы зайдем на все рынки, которые планировали, а это 25 государств … Но тем не менее, вы знаете, что мы открыли свой первый дилерский центр в истории АвтоВАЗа в Дубае … Начали поставки в Йемен, в Оман нашей продукции. И Ближний Восток раскрылся по-новому. Ведем активные переговоры с нашими вьетнамскими партнерами. Рассчитываем тоже раскрыть для себя и это направление Юго-Восточной Азии. Но и работаем над запуском партнерских проектов по сборке наших автомобилей в Казахстане и в Узбекистане сказал Соколов

Ранее глава АвтоВАЗа заявил, что объемы авторынка в 2026 году будут сопоставимы с прошлым годом.