Гендиректор АвтоВАЗа рассказал о зависимости выпуска автомобилей от курса рубля Соколов рассказал о влиянии курса рубля на объемы производства автомобилей

Москва3 июн Вести.На объемы производства автомобилей влияет курс российского рубля. Об этом ИС "Вести" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) рассказал гендиректор АвтоВАЗа Максим Сколов.

Он назвал сильно укрепившийся курс рубля еще одним макрофинансовым фактором, влияющим на выпуск машин АвтоВАЗом. Он напрямую влияет на объемы экспортных поставок, подчеркнул топ-менеджер.

Это касается не только автомобильной продукции, абсолютно любого рынка. Чем сильнее национальная валюта, чем снижается ее конкурентоспособность на внешних рынках пояснил Соколов

Рост курса рубля сужает возможности для реализации российской автомобильной продукции на экспортном направлении.

Поэтому соответственно, даже с этой точки зрения программа [выпуска] будет корректироваться. Раз мы уже заговорили про экспорт, у АвтоВАЗа были планы увеличить поставки за рубеж в этом году до 30 тысяч машин, если я не ошибаюсь продолжил Максим Соколов

В 2027 году АвтоВАЗ в экспортных поставках планирует выйти на досанкционный уровень. Он добавил, что многие планы, в том числе экспортные, выстраивались на рубеже 2024-2025 годов, когда курс был выше 100 за один американский доллар. Даже сейчас, продолжил гендиректор АвтоВАЗа, многие планы выстроены из расчета 70-71 рубль за доллар, а сейчас курс рубля крепче.

На ПМЭФ Максим Соколов также рассказал о преимуществах новинки - кроссовера Lada Azimut. Он заверил, что цена на новый автомобиль будет конкурентной. Также гендиректор АвтоВАЗа отметил, что в 2026 году АО работает без убытков.