Соколов: в ведущих странах-автопроизводителях ключевая ставка ниже, чем в РФ

В АвтоВАЗе назвали оптимальную ключевую ставку для разморозки авторынка Соколов: в ведущих странах-автопроизводителях ключевая ставка ниже, чем в РФ

Москва3 июн Вести.Для разморозки автомобильного рынка в России ключевая ставка должна быть значительно ниже, чем сейчас. Об этом президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026, отвечая на вопрос, какая ключевая ставка была бы оптимальной.

Наверное, такая, которая есть на ведущих мировых рынках продукции автомобилестроения, а там она серьезно ниже, чем наша. Но мы прекрасно понимаем, мы ответственный бизнес, что ставка – это результат выверенной экономической политики сказал он

Соколов отметил, что государство принимает взвешенные решения при определении уровня ключевой ставки.

У нас есть много компенсирующих мер поддержки рынка… Это, в первую очередь, меры поддержки спроса, связанные в том числе и с социальным фактором для отдельных социальных групп. Есть существенные скидки за счет государства при приобретении автомобилей отечественных, высоко локализованных, таких как бренд АвтоВАЗа добавил глава АвтоВАЗа

Также Соколов сообщил, что АвтоВАЗ готов к расширению программы подписки на автомобили Lada, включив в нее новые модели помимо Lada Vesta.