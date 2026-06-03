Москва3 июнВести.Для разморозки автомобильного рынка в России ключевая ставка должна быть значительно ниже, чем сейчас. Об этом президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026, отвечая на вопрос, какая ключевая ставка была бы оптимальной.
Наверное, такая, которая есть на ведущих мировых рынках продукции автомобилестроения, а там она серьезно ниже, чем наша. Но мы прекрасно понимаем, мы ответственный бизнес, что ставка – это результат выверенной экономической политикисказал он
Соколов отметил, что государство принимает взвешенные решения при определении уровня ключевой ставки.
У нас есть много компенсирующих мер поддержки рынка… Это, в первую очередь, меры поддержки спроса, связанные в том числе и с социальным фактором для отдельных социальных групп. Есть существенные скидки за счет государства при приобретении автомобилей отечественных, высоко локализованных, таких как бренд АвтоВАЗадобавил глава АвтоВАЗа
Также Соколов сообщил, что АвтоВАЗ готов к расширению программы подписки на автомобили Lada, включив в нее новые модели помимо Lada Vesta.