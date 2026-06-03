Москва3 июн Вести.АвтоВАЗ надеется, что смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в России продолжится, заявил ИС "Вести" гендиректор компании Максим Соколов.

Он высказал мнение, что текущая ключевая ставка в РФ немного высокая для разморозки автомобильного рынка, однако АвтоВАЗ все равно исходит из текущих реалий в экономике и политике.

Мы очень надеемся, что дальнейшее облегчение денежно-кредитной политики скажется на настроениях покупателей. И, конечно, мы видим это отчасти и уже за первые месяцы, особенно в апреле и в мае этого года сказал Соколов

Ранее президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил ИС "Вести", что инфляция в РФ в конце 2026 года может замедлиться до 5%. Он отметил, что прогресс по инфляции наблюдается, даже несмотря на замедление темпов роста экономики.