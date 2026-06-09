В Центробанке указали на необходимость осторожных решений по ДКП Аналитики Центробанка РФ подчеркнули необходимость осторожных решений по ДКП

Москва9 июн Вести.Чтобы снизить инфляцию к целевому показателю в 4% и сохранить ее на этом уровне нужны осторожные решения по денежно-кредитной политике (ДКП). Об этом говорится в опубликованном бюллетене "О чем говорят тренды", который был подготовлен департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

С учетом временных лагов трансмиссии ДКП в темпах роста цен в последние месяцы проявляется эффект ужесточения ДКП в четвертом квартале 2024 года. Этот эффект будет постепенно ослабевать с учетом начатого в июне 2025 года понижения ставки. Для снижения инфляции к 4% и закрепления ее возле этого уровня требуется осторожность в дальнейших решениях по ДКП отмечают аналитики

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Центробанка.

По прогнозам президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, в конце 2026 года инфляция в РФ может замедлиться до 5%, несмотря на существенное замедление темпов экономического роста.

Глава Сбербанка Герман Греф также спрогнозировал, что по итогам 2026 года, скорее всего, будет ниже 6,5%.