В ВТБ объяснили, в чем заключается сложность с прогнозом ключевой ставки Пьянов объяснил, почему ошибся с прогнозом ключевой ставки

Москва4 июн Вести.В ВТБ предполагали, что инфляция в России достигнет уровня 4% в апреле 2026 года, из-за этого возникли ошибки в прогнозировании ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, победа над инфляцией произойдет только ценой планового приземления экономики без рецессионных элементов.

Мы были слишком консервативны по периоду победы над инфляцией. Мы предполагали, что она будет побеждена и достигнет 4% уже в апреле 2026 года. Это предполагало очень жесткую денежно-кредитную политику, и мы пропустили этап снижения объяснил Пьянов

Он дал прогноз, что период достижения 4% инфляции в России наступит в конце 2027 – начале 2028 годов.

Ранее президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка опустится до 12%.