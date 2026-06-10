ЦБ РФ: прогноз по инфляции на 2026 год снижен до 5,3%

Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3% ЦБ РФ: прогноз по инфляции на 2026 год снижен до 5,3%

Москва10 июн Вести.Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год с 5,5% до 5,3%, следует из макроэкономического опроса ЦБ РФ.

Прогнозы на 2027 и 2028 годы остались прежними – 4,4% и 4% соответственно. В 2029 году инфляция, по ожиданиям аналитиков, составит также 4%.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год снижен до 10,6% годовых, на 2026-й сохранен на уровне 14,1%. В 2028 году по прогнозам аналитиков ключевая ставка составит 9%, в 2029-м – 8,1%.

Снижен прогноз по темпам ВВП на 2026 год – до 0,7%. На 2027 год оценки сохранены на уровне 1,5%, на 2028-й понижены до 1,7%, на 2029-й прогнозируется рост на уровне 1,8%.

10 июня в ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин отметил, что предпринимаемые меры по борьбе с инфляцией дают возможность рассчитывать на снижение ключевой ставки.