Инфляция в РФ во II квартале достигла 6%, превысив прогноз ЦБ ЦБ зафиксировал инфляцию на уровне 6% по итогам II квартала

Москва5 авг Вести.По оценке Банка России, инфляция по итогам второго квартала 2026 года достигла 6%, что слегка превысило прогноз, сделанный в апреле. В комментарии к среднесрочному прогнозу регулятор также указывает, что на третий квартал ожидается показатель в 6,3%.

Прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6-7% (по сравнению с 4,5-5,5% в апрельском прогнозе). По итогам II квартала инфляция сложилась на уровне 6% г/г - вблизи апрельского прогноза (5,9%). Однако в июне - июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты отмечается в комментарии

В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики. Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4–5% во II полугодии в пересчете на год. Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году.