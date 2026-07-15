Аналитики повысили прогнозы по инфляции и ключевой ставке в России Опрос ЦБ: прогнозы по инфляции и ключевой ставке в России повысились

Москва15 июл Вести.Аналитики повысили прогноз по инфляции в России на 2026 год до 6,2% с ожидавшихся ранее 5,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком России.

Прогноз по росту ВВП на текущий год был незначительно ухудшен — на 0,1%. На следующие три года экономисты ожидают рост российской экономики на уровне 1,3%, 1,7% и 1,8% соответственно.

Участники опроса также повысили ожидания по средней ключевой ставке. На 2026 год прогноз увеличен до 14,5% с 14,1%, на 2027 год — до 12,2% с 10,6%, на 2028 год — до 10% с 9%, на 2029 год — до 8,6% с 8,1%.

Кроме того, аналитики снизили прогноз по средней цене нефти, используемой для целей налогообложения. На 2026 год ожидания уменьшились до 63 долларов за баррель с 70 долларов, на 2027 год — до 58 долларов с 60.

Прогнозы по курсу рубля практически не изменились. В 2026 году аналитики ожидают средний курс на уровне 78,4 рубля за доллар против 78,1 рубля в предыдущем опросе. На 2027 год прогноз составляет 86,6 рубля за доллар. При этом ожидания на 2028 и 2029 годы были немного улучшены — до 92,4 и 95,8 рубля за доллар соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Банк России будет снижать ключевую ставку постепенно. Он отметил, что процесс будет зависеть от динамики стабилизации экономики.