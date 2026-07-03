"Ведомости": Банк России в 2026 году может повысить ставку до 14,75%

Экономисты ждут повышения траектории ключевой ставки до 10-12% в 2027 году "Ведомости": Банк России в 2026 году может повысить ставку до 14,75%

Москва3 июл Вести.Траектория ключевой ставки в 2027 году может вырасти с текущих 8-10% до 10-12%, считают шесть из восьми опрошенных "Ведомостями" аналитиков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финконгресса подтвердила пересмотр прогноза в сторону повышения.

Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Это связано с оценкой риск-премий, включая неопределенность бюджетной политики сказала Набиуллина

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов уточнил, что конкретные значения диапазона пока обсуждать рано. Новые данные по бюджетной политике будут учтены в октябре после внесения правительством бюджетного пакета.

Министр финансов России Антон Силуанов до этого заявил, что нулевой структурный баланс будет достигнут только к 2029-му, а не в текущем году, как планировалось. Это означает, что расходы превысят сумму базовых нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета за вычетом затрат на обслуживание госдолга.

Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2026 году может превысить запланированные 3,78 трлн рублей.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов напомнил, что апрельский прогноз ЦБ основывался на предположении о нулевом балансе в следующую трехлетку. Сдвиг расходов требует корректировки прогноза, которая будет зависеть от величины отклонения баланса от нуля.

Если структурный первичный дефицит составит около 1,5% ВВП в год, то среднесрочная траектория ставки может быть на 2 процентных пункта выше. Прогноз на 2027 год в 10-12% выглядит правдоподобным пояснил Латыпов

Аналогичного мнения придерживаются главный экономист "Т-инвестиций" Софья Донец, директор по инвестициям АО "Астра управление активами" Дмитрий Полевой, главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров и экономист Виктор Тунев.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг также ожидает значительного сдвига вверх – не менее 2 процентных пунктов.

Начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин прогнозирует среднюю ставку в следующем году на уровне 11-13%.

Рынок и раньше не полностью верил в диапазон 8-10% сказал он

Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов ожидает более широкий диапазон в 9,5-12,5%.

Основные корректировки прогноза ожидаются осенью, когда будет опубликован бюджет на следующую трехлетку и прояснится ситуация на топливном рынке, говорится в публикации. Экономисты не исключают пересмотра прогноза на текущий год, пишет газета.

Вайсберг полагает, что ЦБ может поднять границы диапазона средней ключевой ставки в 2026 году на 0,1-0,2 процентных пункта, что покажет возможность длительной паузы в смягчении денежно-кредитной политики.

Куликов ожидает среднегодовой диапазон в июльском прогнозе близким к 14,4-14,9%. Полевой прогнозирует пересмотр до 14,25-14,75%.

Федоров подчеркнул, что прогноз на 2026 год зависит от развития топливного кризиса.

Видимо, в следующий год войдем со ставкой на уровне 13,5% предположил эксперт

ЦБ предупреждал о возможном пересмотре прогноза из-за реализации проинфляционных рисков, включая изменения бюджетной политики и перенос сроков возврата к нулевому первичному структурному дефициту. Повышенные госрасходы могут усилить инфляционное давление при ограниченных ресурсах, включая трудовые.

Дополнительным фактором может стать расширение программ льготного кредитования, ослабляющее влияние жесткой денежно-кредитной политики.

ЦБ также отметил временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель как значимые риски для инфляции. Эти факторы могут повлиять на цены на другие товары и услуги через транспортные и производственные издержки.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ пока не видит вторичных инфляционных эффектов от роста цен на топливо, но окончательные выводы будут сделаны после июльских опросов населения и представителей бизнеса.

Представителей российского бизнеса, в первую очередь, беспокоит то, по каким ставкам они получают кредиты, заявила Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде, сообщает ИС "Вести".