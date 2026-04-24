Центробанк РФ ждет от правительства новых параметров бюджета для определения ДКП Набиуллина: ЦБ РФ ждет от кабмина новых параметров бюджета для решений по ДКП

Москва24 апр Вести.Банк России ждет от правительства РФ новых параметров государственного бюджета, чтобы определить дальнейшие шаги по денежно-кредитной политике (ДКП), заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Она отметила, что в I квартале текущего года расходы бюджета были выше не только сезонной нормы, но и аналогичного, повышенного показателя за 2025 год.

Глава регулятора напомнила, что в прошлые периоды при повышении динамики расходов в начале года это приводило к их увеличению и дефициту бюджета по году в целом.

Мы ждем уточненных параметров бюджета на текущий год. Для нас общая логика остается неизменной: чем больше бюджетный импульс, тем меньше должна расти вторая составляющая денежной массы, то есть кредитование, а значит при прочих равных это потребует более высокой ключевой ставки сказала Набиуллина

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России рассматривал два варианта действий по ключевой ставке: первый - ее сохранение на прежнем уровне, второй - снижение на 0,5 процентных пункта. В итоге совет директоров регулятора решил понизить ставку до 14,5%.

Пресс-конференцию главы Банка России в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".