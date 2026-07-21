Москва21 июл Вести.Инфляционные ожидания населения России на предстоящий год в июле продемонстрировали существенный рост. Согласно опросу, проведенному по заказу Банка России, этот показатель достиг 14,7% против 12,4% в июне.

Как следует из материалов регулятора, наблюдаемая инфляция за тот же период увеличилась до 15,1% с 14,2% месяцем ранее. При этом долгосрочные ожидания россиян на пятилетнем горизонте также ухудшились: показатель поднялся до 11,2% против 10,3% в июне.

Разделение по группам опрошенных показывает тревожную динамику. У тех, кто имеет сбережения, ожидаемая инфляция в июле выросла до 13% (в июне было 11%). Среди граждан, не имеющих сбережений, этот показатель подскочил до 16,5% после 13,6% месяцем ранее.

Опрос проводился с 5 по 16 июля 2026 года среди населения России старше 18 лет, в нем приняли участие не менее 2 тысяч респондентов из 100 населенных пунктов в 54 субъектах РФ.