Москва11 июлВести.Потребительские цены на бензин в июне увеличились на 6,88% по сравнению с маем, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Из ведомственного мониторинга следует, что стоимость дизтоплива при этом выросла на 7,1%.
Среди различных марок бензина наибольший рост цен в начале лета был зафиксирован на АИ-92, который по сравнению с маем подорожал на 7,3%.
Бензин марки АИ-95 стал дороже на 6,7%, а АИ-98 — на 3,1%.
В сравнении с декабрем 2025 года стоимость топлива увеличилась на 19,9%.
Рост цен на моторное топливо повлиял на инфляцию, которая по состоянию на 8 июля превышала 0,3%.
В то же время вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что крупные нефтяные компании страны сдерживают рост цен на своих автозаправочных станциях в пределах инфляции. Вместе с этим зампред правительства отметил случаи, когда перекупщики стремятся извлечь дополнительную выгоду, пользуясь возникшей на топливном рынке ситуацией.
Вице-премьер призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) внимательно следить за подобными случаями.
10 июля Новак заявил, что полный запрет на экспорт бензина и дизеля необходим для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка.