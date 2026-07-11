Росстат: рост цен на бензин в июне ускорился почти до 7%

Стоимость бензина в России в июне выросла почти на 7% Росстат: рост цен на бензин в июне ускорился почти до 7%

Москва11 июл Вести.Потребительские цены на бензин в июне увеличились на 6,88% по сравнению с маем, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Из ведомственного мониторинга следует, что стоимость дизтоплива при этом выросла на 7,1%.

Среди различных марок бензина наибольший рост цен в начале лета был зафиксирован на АИ-92, который по сравнению с маем подорожал на 7,3%.

Бензин марки АИ-95 стал дороже на 6,7%, а АИ-98 — на 3,1%.

В сравнении с декабрем 2025 года стоимость топлива увеличилась на 19,9%.

Рост цен на моторное топливо повлиял на инфляцию, которая по состоянию на 8 июля превышала 0,3%.

В то же время вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что крупные нефтяные компании страны сдерживают рост цен на своих автозаправочных станциях в пределах инфляции. Вместе с этим зампред правительства отметил случаи, когда перекупщики стремятся извлечь дополнительную выгоду, пользуясь возникшей на топливном рынке ситуацией.

Вице-премьер призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) внимательно следить за подобными случаями.

10 июля Новак заявил, что полный запрет на экспорт бензина и дизеля необходим для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка.