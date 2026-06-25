В Росстате сообщили о существенном ускорении роста цен на бензин Росстат: недельный рост цен на бензин ускорился до 3%

Москва25 июн Вести.За период с 16 по 22 июня потребительские цены на бензин выросли, по данным Росстата, на 3% по сравнению с предшествующей неделей - быстрее, чем неделей ранее.

С 9 по 15 июня, прибавка составила лишь 0,95%, со 2 по 8 июня - 0,92%, с 26 мая по 1 июня - 0,45%, с 19 по 25 мая - 0,34%, с 13 по 18 мая - 0,11% (сокращенный период из-за дополнительного выходного, последовавшего за предыдущей длинной "неделей"), а с 5 по 12 мая - 0,07%.

К 22 июня бензин с начала года прибавил в цене 9,81%, что заметно опережает темпы общей инфляции за аналогичный отрезок времени (3,94%).

Средняя цена литра бензина по стране на 22 июня держалась на отметке 71,2 рубля, тогда как на 15 июня она составляла 69,11 рубля. За литр АИ-92 в среднем просили 67,54 рубля против прежних 65,41 рубля, за АИ-95 - 73,2 рубля против 71,11 рубля, за АИ-98 - 96,51 рубля против 95,38 рубля.

Дизельное топливо в период с 16 по 22 июня подорожало на 2,74%, при этом ранее темпы были скромнее: 0,84% с 9 по 15 июня, 0,86% со 2 по 8 июня, 0,78% с 26 мая по 1 июня, 0,47% с 19 по 25 мая, 0,24% с 13 по 18 мая и 0,14% с 5 по 12 мая. С начала года дизтопливо стало дороже на 8,59%. Средняя стоимость литра ДТ по стране на 22 июня достигла 82,93 рубля, тогда как на 15 июня равнялась 80,78 рубля.

За весь 2025 год потребительские цены на бензин выросли на 10,78%, почти вдвое опередив общую годовую инфляцию (5,59%). В 2024 году подорожание составило 11,13%, что немного превысило общую инфляцию за тот год (9,52%).

Ранее Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении повышения цен на топливо и рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования.