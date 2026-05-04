Средняя цена на бензин в США обновила максимум за последние четыре года

Средняя цена на бензин в США достигла максимума с 2022 года Средняя цена на бензин в США обновила максимум за последние четыре года

Москва4 мая Вести.Средняя цена бензина в США в пятницу, 1 мая, достигла самой высокой отметки с июля 2022 года.

Об этом говорят данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые приводит РИА Новости.

За сутки галлон (3,8 литра) бензина подорожал на 9 центов и теперь стоит 4,392 доллара. С начала конфликта в Иране цена выросла на 1,41 доллара.

Абсолютный рекорд по стоимости бензина отмечен в Калифорнии, где литр продается за 1,58 доллара.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов рассказал, что 77% американцев лично винят президента США Дональда Трампа в росте цен на бензин.