Власти США предупредили американцев, что бензин в стране будет только дорожать Глава Минэнерго США допустил рекордное подорожание бензина в стране

Москва14 апр Вести.Министр энергетики США Крис Райт заявил, что цены на бензин в стране, приближающиеся к антирекорду администрации бывшего американского президента Джо Байдена, в течение следующих нескольких недель достигнут пикового значения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мы увидим высокие цены на энергоносители, знаете​​​. Может быть, даже увидим рост сказал Райт на экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне

Он отметил, что из-за блокировки Ормузского пролива цены на бензин, вероятно, достигнут пика "в течение следующих нескольких недель".

Райт пообещал, что власти США будут творчески подходить к попыткам контроля цен. Министр указал, что Белый дом уже сделал "ряд креативных вещей" для этого.

Самым дорогим бензин был с США во время президентского срока Байдена летом 2022 года, средняя цена по стране за галлон (около 3,8 литра) тогда превысила 5 долларов. За это демократа в своей предвыборной кампании критиковал Дональд Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что его не беспокоит рост цен на бензин в США, поскольку достижение военных целей Вашингтона в конфликте против Ирана гораздо важнее подорожания энергоресурсов.

Трамп также допустил, что цены на топливо в США могут еще больше вырасти к началу промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.