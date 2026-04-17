Москва17 апр Вести.Стоимость бензина в США может подняться в некоторых штатах до $6,5 за галлон, заявил глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак в интервью РИА Новости.

Средняя цена на бензоколонке начнет балансировать в знакомых нам пределах от $4,15 до $6,5 за галлон в зависимости от штата​​​. Я сомневаюсь, что мы увидим значительный рост даже в случае возобновления боевых действий, поскольку цена держалась на этом уровне даже в самые горячие моменты конфликта