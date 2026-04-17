Москва17 апрВести.Стоимость бензина в США может подняться в некоторых штатах до $6,5 за галлон, заявил глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак в интервью РИА Новости.
Средняя цена на бензоколонке начнет балансировать в знакомых нам пределах от $4,15 до $6,5 за галлон в зависимости от штата. Я сомневаюсь, что мы увидим значительный рост даже в случае возобновления боевых действий, поскольку цена держалась на этом уровне даже в самые горячие моменты конфликтаприводит РИА Новости слова Шостака
США и Израиль начали 28 февраля наносить удары по Ирану, 13 апреля США ввели блокаду иранских морских портов.