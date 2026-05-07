Средняя розничная цена бензина в США превысила $4,5 за галлон Средняя цена галлона бензина в США превысила $4,5

Москва7 мая Вести.Средняя розничная цена бензина в США достигла $4,54 за галлон впервые с июля 2022 года. Цены растут из-за затянувшегося военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Американская автомобильная ассоциация (AAA).

Кратковременная рекордная цена - $5,01 за галлон - отмечена в июне 2022 года.

Самый дорогой бензин продают в Калифорнии - $6 за галлон. Растут цены и на Среднем Западе, в некоторых штатах галлон бензина стоит $5.

По данным портала GasBuddy, бензин в среднем по стране стоил 6 мая $4,52 за галлон, в Калифорнии - $6,14 за галлон.