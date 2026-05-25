FT: за последние 2 недели расходы населения на бензин в США выросли почти на 40%

Москва25 мая Вести.Американцы потратили на бензин в США почти на 40% больше в сравнении с прошлым годом из-за перебоев в поставках сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитические данные и источники.

Данные PNC показывают, что в последние недели расходы на бензин выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и американские потребители изо всех сил пытаются сократить покупки такого необходимого товара сказано в материале

Уточняется, что давление на потребителей усиливается с начала конфликта на Ближнем Востоке. Так, эскалация вокруг Ирана вызвала блокировку Ормузского пролива, основного маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что цены на бензин в США будут давить на электоральные настроения.