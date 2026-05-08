Москва8 маяВести.Повышение стоимости бензина в США будет давить на настроение избирателей. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По его словам, цены на бензин традиционно были важным электоральным фактором в США, определяющим соответствующие настроения.
Последние лет пять внутренняя политика Соединенных Штатов находится под высочайшим давлением от фактора высоких цен на бензин … Если [средний гражданин США] видит, что текущая ситуация, явно связанная с политикой, проводимой действующими властями, ухудшает его благосостояние, то этот средний гражданин определенным образом начинает менять свои электоральные предпочтения, что в том числе подстегивается и противниками действующей власти. То есть высокие цены на бензин, которые, скорее всего, еще будут расти дальше ... будут дальше давить на электоральные настроениясказал эксперт
Ранее Фролов заявил, что стоимость бензина в большинстве стран Европейского союза повысится, особенно в июне-июле.