Эксперт Фролов: цены на бензин в США будут давить на электоральные настроения

Москва8 мая Вести.Повышение стоимости бензина в США будет давить на настроение избирателей. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, цены на бензин традиционно были важным электоральным фактором в США, определяющим соответствующие настроения.

Последние лет пять внутренняя политика Соединенных Штатов находится под высочайшим давлением от фактора высоких цен на бензин … Если [средний гражданин США] видит, что текущая ситуация, явно связанная с политикой, проводимой действующими властями, ухудшает его благосостояние, то этот средний гражданин определенным образом начинает менять свои электоральные предпочтения, что в том числе подстегивается и противниками действующей власти. То есть высокие цены на бензин, которые, скорее всего, еще будут расти дальше ... будут дальше давить на электоральные настроения сказал эксперт

Ранее Фролов заявил, что стоимость бензина в большинстве стран Европейского союза повысится, особенно в июне-июле.