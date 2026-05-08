Эксперт Фролов: цены на бензин в странах ЕС вырастут в июне-июле

Эксперт прогнозирует увеличение цен на бензин в странах ЕС в июне-июле Эксперт Фролов: цены на бензин в странах ЕС вырастут в июне-июле

Москва8 мая Вести.Стоимость бензина в большинстве стран Европейского союза повысится – особенно в июне-июле. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, дефицит проявляется в ряде стран Юго-Восточной Азии, в Европе и в США в виде возросших цен на нефтепродукты.

Так, в большинстве стран Европейского союза литр бензина уже стоит больше 2 евро или около 2 евро за литр, и, скорее всего, цена будет дальше расти, особенно в июне-июле, если не завершится конфликт на Ближнем Востоке сказал эксперт

Ранее Фролов заявил, что в ближайшее время дефицит нефтепродуктов на мировых рынках будет обостряться.