Эксперт рассказал о причинах дефицита бензина на Украине На Украине начался дефицит бензина из-за перехода на европейские стандарты

Москва28 июл Вести.Украинский топливный рынок столкнулся с острым дефицитом бензина и дизеля после введения новых европейских стандартов. Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, бензин АИ-95 за последнюю неделю подорожал до 81 гривны (141 рубль), дизельное топливо – до 88 гривен (153 рубля). При этом цены продолжают расти.

Бензин. Тут, похоже, уже есть реальный дефицит. Нули светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10 (90% бензина и 10% безводного этанола – прим. ред.). написал Куюн на своей странице в Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ)

Западные партнеры в то же время не планируют увеличить поставки топлива, добавил он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украину ждет тяжелая зима.