Средние цены на бензин в РФ выросли на 62 копейки

Бензин за неделю подорожал в среднем на 62 копейки Средние цены на бензин в РФ выросли на 62 копейки

Москва11 июн Вести.В период с 1 по 8 июня 2026 года средние потребительские цены на бензин в России выросли на 62 коп. – до 68,45 руб. за один литр, следует из материалов Росстата.

Дизель вырос в цене на 66 коп. – до 80,12 руб.

Бензин марки АИ-92 подорожал в среднем на 58 коп. – до 64,75 руб. за один литр. АИ-95 поднялся в цене до 77,44 руб., подорожание составило 66 коп. АИ-98 подорожал на 60 коп. – до 95,02 руб.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 79 субъектах РФ, сильнее всего показатель увеличился в Севастополе – прирост составил 7,5%. В Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,6% и 0,2% соответственно.

В двух субъектах бензин стал дешевле – в Ярославской области цена снизилась на 0,2%, в Республике Саха (Якутия) – на 0,1%.

8 июня на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака Минэнерго представило меры поддержки, направленные на обеспечение баланса на внутреннем рынке топлива. Особое внимание уделили бесперебойному снабжению потребителей нефтепродуктами, логистике и своевременному реагированию на изменения рынка.

Ранее Новак заявил, что ситуация на рынке топлива в РФ стабильна, а рост цен на заправках находится в пределах инфляции.