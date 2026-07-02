Цены на бензин в Пермском крае выросли в среднем на 3,29 руб. Средняя стоимость бензина в Пермском крае выросла на 3,29 руб.

Москва2 июл Вести.В Пермском крае среднестатистическая стоимость литра бензина выросла на 3 рубля 29 копеек. Таковы сведения Росстата, которые он предоставил за период с 23 по 29 июня.

Наиболее подорожавшими стали марки топлива АИ-92 и АИ-95. Ценник на литр каждой из них увеличился на 3,33 рубля и 3,32 рубля и теперь равняется 70,38 руб. и 75,35 руб. соответственно.

На 2,61 рубля по отношению к прошлой неделе подорожал литр дизельного топлива, его цена за отчетный период составляет 84,47 руб. АИ-98 вырос в стоимости на 44 копейки (95,98 руб.).

Наибольший же рост топлива был зафиксирован с 23 по 29 июня в Севастополе. Там ценники увеличились на 30%.