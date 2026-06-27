Куюн сообщил о проблемах с топливом на прифронтовых территориях Украины

На прифронтовых территориях Украины начались проблемы с топливом Куюн сообщил о проблемах с топливом на прифронтовых территориях Украины

Москва27 июн Вести.На прифронтовых территориях Украины начались проблемы с топливом, сообщил руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Фрагмент его интервью распространили Telegram-каналы.

Однозначно можно говорить о проблемах с обеспечением (топливом. – Прим. ред.) прифронтовых регионов. Это реальная беда. Десятки объектов уже были атакованы дронами. Это происходит практически каждый день рассказал Куюн

По его словам, водители бензовозов из-за постоянной угрозы ударов дронами отказываются ехать к линии боевого соприкосновения.

17 июня мэр города Тростянец Сумской области сообщил, что в населенном пункте уничтожены все АЗС.