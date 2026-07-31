Москва31 июлВести.На Украине усиливается дефицит топлива: дизель резко подорожал, а на некоторых АЗС начали заканчиваться запасы бензина. Об этом пишет KP.RU.
В материале говорится, что средняя стоимость дизеля приблизилась к 90 гривнам (около 161 рубля), а на отдельных заправках превысила 93 гривны (около 166 рублей). При этом оптовые партии топлива продаются по 90-98 гривен за литр, из-за чего удерживающие цены АЗС рискуют столкнуться с дефицитом.
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил, что при сохранении низких розничных цен топливо могут быстро раскупить, поскольку покупатели, не имеющие доступа к оптовым поставкам, будут приобретать его на заправках.
Ситуацию осложняют рост мировых цен на нефть, высокий спрос на дизель в Европе, изменение маршрутов поставок, а также удары РФ по объектам хранения горючего, которые используются в целях Вооруженных сил Украины. Кроме того, повлиял переход страны с 1 июля на бензин стандарта Е10 с биоэтанолом: его производство внутри страны сейчас невозможно, а европейские предприятия не успевают увеличить объемы выпуска.
Так, по прогнозу основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, цены на бензин и дизель вскоре могут превысить 100 гривен (около 178 рублей) за литр. Аналитик Юрий Корольчук также допускает рост средней стоимости бензина до 85 гривен (около 151 рубля), а дизеля – почти до 100 гривен. При ухудшении ситуации с поставками, по его оценке, цена может подняться выше 105 гривен (около 186 рублей).
Ранее Куюн уже рассказывал о возможных причинах дефицита бензина на Украине. Главным фактором он назвал введение новых европейских стандартов.