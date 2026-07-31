Дизель на Украине подорожал почти до 90 гривен за литр

На Украине нарастает топливный кризис на фоне роста цен Дизель на Украине подорожал почти до 90 гривен за литр

Москва31 июл Вести.На Украине усиливается дефицит топлива: дизель резко подорожал, а на некоторых АЗС начали заканчиваться запасы бензина. Об этом пишет KP.RU.

В материале говорится, что средняя стоимость дизеля приблизилась к 90 гривнам (около 161 рубля), а на отдельных заправках превысила 93 гривны (около 166 рублей). При этом оптовые партии топлива продаются по 90-98 гривен за литр, из-за чего удерживающие цены АЗС рискуют столкнуться с дефицитом.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил, что при сохранении низких розничных цен топливо могут быстро раскупить, поскольку покупатели, не имеющие доступа к оптовым поставкам, будут приобретать его на заправках.

Ситуацию осложняют рост мировых цен на нефть, высокий спрос на дизель в Европе, изменение маршрутов поставок, а также удары РФ по объектам хранения горючего, которые используются в целях Вооруженных сил Украины. Кроме того, повлиял переход страны с 1 июля на бензин стандарта Е10 с биоэтанолом: его производство внутри страны сейчас невозможно, а европейские предприятия не успевают увеличить объемы выпуска.

Так, по прогнозу основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, цены на бензин и дизель вскоре могут превысить 100 гривен (около 178 рублей) за литр. Аналитик Юрий Корольчук также допускает рост средней стоимости бензина до 85 гривен (около 151 рубля), а дизеля – почти до 100 гривен. При ухудшении ситуации с поставками, по его оценке, цена может подняться выше 105 гривен (около 186 рублей).

Ранее Куюн уже рассказывал о возможных причинах дефицита бензина на Украине. Главным фактором он назвал введение новых европейских стандартов.