Bloomberg: снижение экспорта РФ подняло цены на дизель в Европе Bloomberg: дизель в Европе дорожает из-за снижения экспорта РФ

Москва7 июл Вести.Дизельное топливо резко подорожало в Европе. Одна из причин - сокращение поставок из России, сообщает агентство Bloomberg.

Как подчеркивает агентство, Россия остается одним из крупных поставщиков дизеля, но в июне ее экспорт упал более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В начале июля заметного восстановления поставок тоже не произошло.

Из-за этого на европейском рынке возникло напряжение: трейдеры опасаются дефицита топлива, а цены растут. Дополнительный риск - возможный запрет на экспорт дизеля из России, который ранее назывался среди мер для стабилизации внутреннего рынка.

Ситуацию осложняют проблемы с поставками из Персидского залива и сильная жара в Европе. Из-за жары некоторые НПЗ, особенно на юге Европы и в Средиземноморье, могут снизить производство или столкнуться с поломками.

При этом, как отмечает Bloomberg, высокие цены привлекают в Европу больше дизеля из Ближнего Востока и Индии. Это может сдержать дальнейший рост цен в ближайшие месяцы.

В России этим летом фиксируются перебои с поставками топлива. Вице-премьер Александр Новак объяснял их изменениями в логистике и отмечал, что для обеспечения рынка топливом уже действует ряд мер.

В частности, до 31 июля введен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, а также на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Кроме того, власти изменили правила биржевых торгов, чтобы сдержать рост цен и перераспределить объемы топлива.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что вторичные последствия ситуации на топливном рынке могут повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке.