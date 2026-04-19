Bloomberg: мировые авиакомпании из-за цен на топливо сокращают число рейсов

Москва19 апр Вести.Людям, которые часто пользуются услугами авиакомпаний, в ближайшие месяцы нужно готовиться к дальнейшим проблемам на фоне учащения отмен рейсов и других мер, принимаемых авиаперевозчиками по всему миру из-за роста цен на топливо. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

В частности, для минимизации ущерба количество выполняемых маршрутов сократили известные в мире компании – Deutsche Lufthansa, Cathay Pacific и United Airlines.

Проблемы, возникшие после начала конфликта на Ближнем Востоке, распространились за пределы региона и угрожают летнему сезону, следует из статьи.

Международное энергетическое агентство (IEA) оценивает, что запасов авиационного топлива в Европе хватит примерно на шесть недель.

Генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан сообщил о росте затрат на топливо на 2,5 миллиарда долларов и также предупредил о возможном отказе от нерентабельных рейсов.

Немецкая Lufthansa, в свою очередь, вывела из эксплуатации 27 самолетов, Qantas Airways сократит количество рейсов в США, Air Canada и British Airways также вынуждены пойти на прекращение полетов по отдельным направлениям. Нидерландская KLM анонсировала отмену в следующем месяце 80 рейсов на взлет и вылет из амстердамского аэропорта Схипхол.

Итальянская газета Corriere della Sera ранее писала, что крупнейшие аэропорты Евросоюза могут остаться без авиакеросина к лету 2026 года из-за последствий конфликта США и Израиля с Ираном.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев раскритиковал западных политиков и СМИ, осудивших решение администрации президента США Дональда Трампа продлить санкционные послабления в отношении российской нефти.

В частности, Дмитриев назвал противников этого решения "разжигателями войны". По его словам, критика со стороны представителей американской Демпартии и ряда западных изданий свидетельствует о нежелании способствовать стабилизации ситуации на глобальном рынке.

До этого спецпредставитель президента России с иронией посоветовал европейцам воздержаться от авиаперелетов и не пользоваться транспортом из-за ситуации с подорожанием топлива.