Москва4 маяВести.Авиакомпании со всего мира сократили около 2 млн пассажирских мест в расписаниях из-за опасений нехватки авиационного топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.
Уточняется, что общее количество доступных мест у всех авиакомпаний в мае сократилось с 132 млн до 130 млн.
Кроме того, крупные авиакомпании пересматривают маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива, такие как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, также отменяют рейсы и корректируют расписания.
В публикации говорится, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации.
Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир в настоящее время переживает крупнейший энергетический кризис в истории.