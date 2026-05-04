Мировые авиакомпании пошли на экстренные меры на фоне нехватки топлива FT: авиакомпании сократили около 2 млн пассажирских мест из-за дефицита топлива

Москва4 мая Вести.Авиакомпании со всего мира сократили около 2 млн пассажирских мест в расписаниях из-за опасений нехватки авиационного топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

Уточняется, что общее количество доступных мест у всех авиакомпаний в мае сократилось с 132 млн до 130 млн.

Кроме того, крупные авиакомпании пересматривают маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива, такие как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, также отменяют рейсы и корректируют расписания.

В публикации говорится, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир в настоящее время переживает крупнейший энергетический кризис в истории.