Авиакомпании по всему миру отменяют рейсы в мае ради экономии топлива Авиакомпании отменили в мае 12 тысяч рейсов из-за дефицита авиатоплива

Москва5 мая Вести.За последние две недели авиакомпании по всему миру отменили порядка 12 тысяч рейсов в мае, сократив число доступных пассажирских мест на два миллиона. Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

Перевозчики вынуждены отменять рейсы или использовать более компактные самолеты, сокращая расходы на фоне увеличения цен на авиационное топливо.

С начала войны в Иране в конце февраля стоимость авиатоплива удвоилась, что вынудило авиакомпании поднять цены на билеты, а закрытие аэропортов Персидского залива, которые связывали треть европейских рейсов с Азией, привело к беспорядку в сфере международных перевозок говорится в тексте

Больше всего количество пассажирских мест сократили Turkish Airlines и Air China. Первая отказалась от перевозки примерно 520 тысяч авиапассажиров, а вторая – от 490 тысяч. Лидером по количеству отмененных рейсов стала Lufthansa. Только в мае компания убрала из расписания четыре тысячи перелетов.

Ранее оппозиционные партии в Германии и Греции потребовали от властей начать закупку авиационного топлива из России, чтобы предотвратить дефицит.