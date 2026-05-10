В Германии заявили о возможной отмене авиарейсов из-за дефицита керосина Die Welt: в ФРГ могут начать массово отменять авиарейсы из-за нехватки керосина

Москва10 мая Вести.В Германии летом может начаться массовая отмена авиарейсов из-за дефицита керосина. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на главу Ассоциации немецких аэропортов Ральфа Байзеля.

Отмечается, что в худшем случае в некоторых аэропортах может быть сокращение пропускной способности на 10%. В масштабах всех аэропортов это может затронуть 20 миллионов пассажиров.

Есть опасения, что будут отменены и другие рейсы, особенно бюджетными авиакомпаниями сообщает Байзель

Он отметил, что по некоторым направлениям самолеты из Германии вообще перестанут летать, а по другим рейсы станут осуществляться реже и по более высоким ценам.

Ранее уже сообщалось, что немецкая экономика столкнулась с большим дефицитом авиационного топлива. На фоне конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива цена на керосин в Германии выросла в два раза.

Парламентская оппозиция в Германии потребовала от властей смягчения антироссийских санкций для предотвращения массовой отмены авиарейсов.