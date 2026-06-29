Lufthansa не сможет использовать почти 40 самолетов из-за нехватки топлива

Lufthansa может "приземлить" десятки самолетов из-за дефицита авиакеросина Lufthansa не сможет использовать почти 40 самолетов из-за нехватки топлива

Москва29 июн Вести.Ситуация с топливом в Германии вынуждает ведущего авиаперевозчика страны — Lufthansa — рассмотреть возможность временно прекратить эксплуатацию около 40 самолетов.

Об этом со ссылкой на заявление исполнительного директора указанной компании Карстена Шпора сообщил журнал Der Spiegel.

Шпор отметил, что руководство компании подготовило два экстренных плана, которые в случае возникновения критической ситуации предусматривают вывод из эксплуатации до 40 воздушных судов.

Однако, уточнило издание, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Руководство авиакомпании уже проинформировало сотрудников о возможных мерах, которые могут быть реализованы.

Не исключено, что экстренная мера будет отложена до зимы, а летом самолеты продолжат летать, так как продано большое количество билетов приводит журнал слова Шпора

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