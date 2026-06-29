Москва29 июнВести.Причиной дефицита электроэнергии в странах Европейского союза (ЕС) и Великобритании на фоне аномальной жары в регионе стала их политика отказа от российских энергоресурсов, которые ранее обеспечивали стабильность и доступность энергоснабжения.
Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
У ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые могли бы спасти людей, поскольку они [власти европейских стран] отказались от доступной и надежной российской энергиинаписал в соцсети X Дмитриев
К своему посту он прикрепил фотографию, на которой немецкие полицейские выносят кондиционер из дома.
Кроме того, глава РФПИ сослался на публикацию американской газеты The Wall Street Journal от марта текущего года, в которой говорилось о призывах правительств некоторых стран к гражданам изменить свои привычки из-за крупнейшего нефтегазового кризиса с 1970-х годов.
Комментируя эту публикацию, Дмитриев подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве ЕС и Великобритании, которое, по его мнению, сделало ошибочный выбор, отказавшись от российских углеводородов.
С середины июня в Европе наблюдается период аномальной жары. В Великобритании, Испании, Италии и Франции температура воздуха превышает 40 градусов.
Власти объявляют высший уровень погодной опасности, принимают решение о временном закрытии учебных заведений, ограничивают проведение массовых мероприятий и рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на улице.
В странах континента также фиксируются перебои в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост количества несчастных случаев.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 28 июня, охватившая Европу аномальная жара за последнюю неделю унесла жизни более 1,3 тысячи человек.