Дмитриев связал нехватку энергоресурсов в Британии с отказом от углеводородов РФ

"Могли бы спасти людей": Дмитриев о последствиях отказа ЕС от энергоресурсов РФ Дмитриев связал нехватку энергоресурсов в Британии с отказом от углеводородов РФ

Москва29 июн Вести.Причиной дефицита электроэнергии в странах Европейского союза (ЕС) и Великобритании на фоне аномальной жары в регионе стала их политика отказа от российских энергоресурсов, которые ранее обеспечивали стабильность и доступность энергоснабжения.

Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

У ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые могли бы спасти людей, поскольку они [власти европейских стран] отказались от доступной и надежной российской энергии написал в соцсети X Дмитриев

К своему посту он прикрепил фотографию, на которой немецкие полицейские выносят кондиционер из дома.

Кроме того, глава РФПИ сослался на публикацию американской газеты The Wall Street Journal от марта текущего года, в которой говорилось о призывах правительств некоторых стран к гражданам изменить свои привычки из-за крупнейшего нефтегазового кризиса с 1970-х годов.

Комментируя эту публикацию, Дмитриев подчеркнул, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве ЕС и Великобритании, которое, по его мнению, сделало ошибочный выбор, отказавшись от российских углеводородов.

С середины июня в Европе наблюдается период аномальной жары. В Великобритании, Испании, Италии и Франции температура воздуха превышает 40 градусов.

Власти объявляют высший уровень погодной опасности, принимают решение о временном закрытии учебных заведений, ограничивают проведение массовых мероприятий и рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на улице.

В странах континента также фиксируются перебои в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост количества несчастных случаев.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 28 июня, охватившая Европу аномальная жара за последнюю неделю унесла жизни более 1,3 тысячи человек.