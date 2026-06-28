Более 1,3 тыс. человек стали жертвами аномальной жары в Европе за неделю ВОЗ с 21 июня зафиксировала в Европе 1,3 тыс. случаев избыточной смертности

Москва28 июн Вести.Аномальная жара, охватившая Европу в середине июня, за последнюю неделю унесла жизни более 1,3 тысячи человек. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что Европа является континентом с самым быстрым потеплением на планете — темпы роста температуры здесь вдвое превышают среднемировые показатели. В настоящее время от экстремальной жары страдают 150 миллионов человек, школы закрыты, а энергосистемы работают на пределе возможностей.

С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, связанных с высокими температурами. Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры написал он в социальной сети Х

Гебрейесус отметил, что аномальная жара, которая раньше считалась явлением, случающимся "раз в поколение", теперь наблюдается практически ежегодно. В ВОЗ призвали европейские страны разрабатывать и внедрять планы действий по защите здоровья населения в условиях жары в рамках более широкой программы адаптации к климатическим изменениям.

Ранее во Франции зафиксировали тысячу случаев избыточной смертности на фоне жары. В Германии полиция применила водометы для охлаждения жителей в жару. Также аномальная погода в Европе угрожает урожаю экспортных культур и экономике.