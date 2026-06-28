В Германии полиция применила водометы для охлаждения жителей в жару Полиция Берлина применила водометы для спасения жителей от аномальной жары

Москва28 июн Вести.Немецкая полиция в субботу, 27 июня применила водометы для охлаждения жителей Берлина во время аномальной жары.

Поливальные машины сначала работали у Бранденбургских ворот, затем переместились на Потсдамскую площадь и в другие центральные районы, сообщает портал Euro Weekly News.

В Берлине полиция применила водометы, чтобы спасти прохожих от аномальной жары. Машины распыляли прохладную воду на улицах, где люди пытались укрыться от зноя сказано в публикации

Уточняется, что к середине дня полиция уже израсходовала около 9 тысяч литров воды, после чего сделала паузу для пополнения резервуаров.

В субботу, 27 июня в Берлине значительно увеличилось число вызовов в службы экстренного реагирования. Большинство из них были связаны с последствиями аномальной жары - от нарушений кровообращения и остановки сердца до происшествий на водоемах.

26 июня Германская метеослужба (DWD) зафиксировала новый абсолютный температурный рекорд в стране. В 17:00 (18:00 мск) в Саарбрюккен-Бурбахе (земля Саар) столбики термометров показали 41,3 градуса Цельсия, что на одну десятую градуса выше предыдущего максимума 2019 года (41,2°C в Тенисворсте и Дуйсбург-Баэрле).

Также Испания 23 июня зафиксировала исторический температурный максимум для этого месяца с 1950 года. По данным метеорологов, средний показатель температуры по стране достиг отметки в 28,17°C. Это значение превысило предыдущий рекорд в 28,01°C, установленный 30 июня 2025 года.