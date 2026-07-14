SZ: в Мюнхене запретили поливать газоны и сады, а также мыть машины

В Мюнхене запретили поливать газоны и мыть машины SZ: в Мюнхене запретили поливать газоны и сады, а также мыть машины

Москва14 июл Вести.В Мюнхене городской департамент климата ввел жесткий запрет на использование питьевой воды. Запрещено наполнять ею бассейны, а также поливать газоны и орошать сады с 9 до 19 часов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Исключение на полив сделано лишь для кладбищ и сельскохозяйственных угодий.

Издание также отмечает, что теперь полностью под запрет попал забор воды из рек, ручьев и озер. Нельзя вне коммерческих автомоек мыть автомобили. Запрет действует пока до 1 августа, но может быть продлен. Причиной введения жестких ограничений стала жаркая погода в Европе и наступившая вслед за этим засуха.

В конце июня суточный расход воды превысил 400 миллионов литров при норме 300-350 миллионов литров отмечает издание

В начале июля на фоне призывов экономить воду потребление снизилось до 330 миллионов литров в день, но затем снова возросло до 370 миллионов. Обер-бургомистр Мюнхена Доминик Краузе констатировал, что мощность городской системы водоснабжения достигла предела.

Нарушителей ограничений обещают штрафовать. Размер штрафа достигает 50 тысяч евро. В 2025 году подобные ограничения уже вводились в столице Германии.

Федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер констатировал, что ФРГ не готова к зною, а немецкая экономика несет от жары ущерб. Для адаптации к новым условиям потребуется 20–25 лет. Берлин при этом делает ставку на закон о климатической адаптации и озеленение городов.

Жара в Европе ставит под угрозу обороноспособность НАТО, вынуждая альянс бороться с последствиями глобального потепления, а не с Россией или Китаем, отмечает Foreign Policy. Аномально высокие температуры напрямую влияют на боеспособность войск и планирование военных расходов.