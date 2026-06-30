Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о нехватке питьевой воды на фоне рекордной жары Премьер Мадьяр заявил о дефиците питьевой воды в Венгрии из-за аномальной жары

Москва30 июн Вести.Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что в стране продлен максимальный уровень погодной опасности, на фоне экстремальной жары появился дефицит питьевой воды.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Венгрии ожидается температура в районе 40 градусов Цельсия в тени.

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По информации премьера, критическая ситуация с водоотведением затронула уже порядка семи тысяч граждан. Так, в 120 населенных пунктах ввели ограничение на использование воды второй степени, еще в трех появился дефицит воды. В общей сложности проблемы с водоснабжением затронули более 6,7 тысяч человек.

При этом системы водоснабжения работают на пределе технических возможностей. За минувшие выходные спрос на воду увеличился на 55 процентов выше среднего, отметил политик.

Глава правительства призвал граждан на два дня ограничить потребление воды, так как, по его оценке, ситуация перешла в ранг чрезвычайной.

Накануне в столице Венгрии – Будапеште – был побит исторический температурный рекорд, воздух прогрелся до плюс 40 градусов Цельсия. Столь сильной жары не фиксировалось по меньшей мере за минувшие 156 лет.